"КИТ Финанс Брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "Аэрофлота", говорится в обзоре инвесткомпании.

"Аэрофлот" отчитался об операционных результатах 2022г. Компания увеличила перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3%. Тем не менее, из-за санкций, общий объём перевозок авиакомпаний упал в 2 раза - до 20,5 млн человек, а пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм по сравнению с 98,4 пкм в 2021г. Сохраняем негативный взгляд в отношении акций "Аэрофлота" - операционные показатели снижаются, а расходы из-за санкций должны увеличиться", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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