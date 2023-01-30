Цена бумаг Ленты вряд ли покажет динамику "лучше рынка" в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки бумаг "Ленты" вряд ли смогут показать динамику "лучше рынка" в ближайшие месяцы, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Лента" представила довольно слабые операционные результаты за IV квартал 2022 года. При этом нужно сказать, что ситуация с замедлением ритейла характерна в целом для рынка, поэтому яркого эффекта на бумаги компании все же быть не должно. E-grocery сегмент эмитента остается одним из самых сильных среди ближайших конкурентов. Ожидания по котировкам компании на ближайшие месяцы преимущественно нейтральные, показывать динамику "лучше рынка" вряд ли получится", - пишет аналитик в комментарии.

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