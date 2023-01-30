"Финам" понизил рейтинг акций PetroChina до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций PetroChina Co. класса Н с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD4,08, что предполагает потенциал снижения 2,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Понижение рейтинга преимущественно связано с достижением целевой цены.

"С момента повышения нашего рейтинга по акциям класса H PetroChina до "покупать" 14 июля они принесли инвесторам доходность 25,5% (с учетом дивидендов) и превысили нашу целевую цену, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Основными факторами роста стали снятия коронавирусных ограничений в Китае, ожидания высоких дивидендов и неплохая отчетность за III квартал. При этом после недавней волны роста мы полагаем, что акции PetroChina оценены справедливо, и локально сложился удачный момент для фиксации прибыли".

PetroChina - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Деятельность PetroChina охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию.

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