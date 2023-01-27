Акции Mastercard по-прежнему привлекательны для инвестиций - Инвестбанк Синара

Акции Mastercard Inc. по-прежнему привлекательны для инвестиций, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Чистая прибыль Mastercard в 4К22 достигла $2,65 на акцию, превысив консенсус-прогноз FactSet на 3%, выручка также оказалась немного лучше ожиданий рынка. Хотя макроэкономическая и геополитическая неопределенность сохраняется, потребительские расходы демонстрируют устойчивость. Руководство Mastercard прогнозирует на 1К23 рост выручки на 7-9% в годовом сопоставлении (рынок ожидает 11%-ное увеличение) и далее предполагает снижение темпов роста на 4 п. п.", - пишет эксперт.

Аналитик связывает не самый оптимистичный прогноз менеджмента компании с более медленным, что вполне вероятно, увеличением потребительских расходов. На взгляд Фомкиной, снижение темпов роста выручки Mastercard носит временный характер, поэтому акции эмитента по-прежнему привлекательны для инвестиций.

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