"Финам" сохраняет рейтинг акций Intel на уровне "продавать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Intel Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $25 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Intel за IV квартал и 2022г вновь оказался неутешительным для инвесторов: помимо существенного "промаха" мимо ожиданий аналитиков, компания дала слабый прогноз на 2023г, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Ожидания менеджмента Intel на 2023г нельзя назвать позитивными. Нормализация макроэкономических условий ожидается лишь во II полугодии, во многом за счет спроса из Китая. Прогноз же по выручке I квартала составил лишь $ 10,5-11,5 млрд - в последний раз компания зарабатывала так мало за 3 месяца в 2010 году. Главными причинами этого станет не только ослабевание спроса, но и повышенный уровень запасов у ключевых клиентов".

На взгляд эксперта, в целом в отчете компании тяжело выделить сильные стороны. "На премаркете акции Intel отреагировали на результаты уверенным падением в пределах 10%, но мы считаем, что этим потенциал дальнейшего снижения не ограничен и подтверждаем рейтинг "продавать" с целевой ценой $25, - указывает Ковалев. - Этот уровень может стать целью и с точки зрения теханализа: акции на неделе не смогли взять уровень $30,3 и теперь могут начать уверенный отскок вниз".

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