Вероятно преобладание "медвежьих" настроений на рынке США в среднесрочной перспективе - Freedom Finance Global

Вероятно преобладание "медвежьих" настроений на рынке США в среднесрочной перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

Несмотря на сильные последние макроданные и благоприятную техническую картину, в перспективе нескольких месяцев эксперт прогнозирует преобладание "медвежьих" настроений на рынке. Монетарная политика ужесточается практически во всем мире, производство, как показывает индекс PMI от IHS Markit, падает на протяжении полугода, розничные продажи сокращаются второй месяц подряд, в том числе существенное сокращение демонстрируют продажи жилья. В этих условиях Кононов считает наиболее вероятным краткосрочный отскок широкого рынка с продолжением падения на среднесрочном горизонте.

"S&P 500 накануне поднялся до 4060 пунктов, закрывшись на максимуме с 2 декабря, - констатирует стратег инвесткомпании. - После пятидневного роста широкого рынка инвесторы сохраняют уверенный позитивный настрой, поэтому мы рассчитываем на продолжение восходящего движения. За последние несколько сессий индекс широкого рынка протестировал ряд важных уровней, в частности пробив линию сопротивления нисходящего тренда продолжительностью в год. После теста 200-дневной скользящей средней в ходе предыдущих торгов бенчмарк уверенно отскочил вверх. За последний год S&P 500 находился выше этого уровня всего торговых 25 дней. Динамика последней недели могла придать индексу импульс для разворота тренда. Следующие сопротивления для S&P 500 располагаются на уровнях 4100, 4200 и 4300 пунктов".

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