"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 5,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 5,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,75%, стоп-приказ: 4,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что по итогам 2022г "Сегежа Групп" нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы - на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках фигуры "треугольник". При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,5 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,76", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". В структуре холдинга четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Основное производство находится в России, продукция реализуется более чем в 100 странах мира.

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