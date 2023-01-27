Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Coterra Energy с целью $30 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

По мнению аналитика Сергея Пигарева, в ближайшее время произойдет перелом тренда на рынке углеводородов, и можно ожидать снижения предложения нефти. Спрос на нефть и СПГ в ближайшее время, наоборот, может вырасти благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.

"Дополнительным фактором поддержки котировок Coterra Energy выступают ее финансовые показатели, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - В 2022г компания смогла снизить чистый долг на 30%, до $1,5 млрд. Отчет за октябрь-декабрь компания представит 22 февраля, однако уже можно предположить, что в этот период эмитенту удалось сократить чистый долг дополнительно на $300 млн. Улучшение финансового рычага позволило компании по итогам III квартала увеличить дивиденды до $0,68 на акцию, что соответствует доходности к текущим котировкам на уровне 11% годовых. За январь-сентябрь прошлого года компания также потратила на обратный выкуп акций $740 млн (4% текущей капитализации) из согласованных ранее $1,2 млрд. На наш взгляд, полностью программа buy back будет завершена до конца марта 2023г. Наш таргет для бумаг компании - $30, рекомендация - "покупать".

Coterra Energy Inc. - крупная американская нефтегазовая компания с фокусом на добыче голубого топлива. По итогам января-сентября 2022г доходы от продажи природного газа в структуре выручки CTRA занимали 62%.

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