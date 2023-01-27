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27 января 2023 года 14:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $169
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $119,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. Снижение деловой активности в 2022г оказало сильное давление на основную статью доходов Baidu, в связи с чем фокус бизнеса эмитента все сильнее смещается сторону облачного сегмента, отмечают аналитики. В III кв. 2022г доля нерекламных доходов компании выросла до 39% выручки, одного из максимальных значений за всю историю Baidu. Автомобильные решения также Baidu находят все более широкую адаптацию на рынке, подчеркивается в комментарии. "С технической точки зрения акции формируют устойчивую разворотную тенденцию после коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $119,2 риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6", - указывают эксперты "Финама". Baidu - китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google. Облачный сегмент Baidu способствует увеличению нерекламных доходов компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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