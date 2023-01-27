Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста до 2250п в ближайшее время - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до уровня 2250 пунктов в ближайшее время в рамках возможной новой волны роста, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Российский рынок в отсутствие локальных драйверов, в том числе важных экономических новостей, движется в "боковике", отыгрывая динамику на внешних площадках. Кроме того, в текущем году ряд компаний по-прежнему сможет реализовать свое право на отказ от публикации операционных и финансовых показателей, в то время как инвесторы уже привыкли к большей открытости эмитентов, - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - Мы полагаем, что в ближайшее время движение котировок бумаг на российском фондовом рынке будет определяться новостным фоном и технической картиной. Не исключена новая волна роста, в рамках которой индекс Мосбиржи достигнет 2250 пунктов. В лидерах роста, скорее всего, окажутся преимущественно акции металлургического, финансового и потребительского секторов".

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