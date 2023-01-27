S&P 500 может протестировать снизу вверх уровень 4100п в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 может протестировать снизу вверх уровень 4100 пунктов в краткосрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"На рынке акций США на текущей неделе была пробита верхняя граница годового нисходящего тренда. Индекс S&P 500 закрепился выше 4000 пунктов. Еще в среду был получен очень сильный технический сигнал, когда с открытия была предпринята попытка продавить индекс обратно вниз, но в течение сессии всю просадку выкупили. В результате после такого проявления силы в четверг подъем только ускорился. В краткосрочной перспективе можем увидеть попытку "штурма" максимальных значений с сентября на уровне 4100 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - В то же время отметим, что сильная статистика по американскому ВВП, оказавшаяся заметно лучше ожиданий, почему-то воспринимается рынком в качестве безусловного позитива, указывающего на более мягкую посадку экономики в текущих непростых условиях. Однако если посмотреть на все это с другой стороны, то сильные результаты располагают к проведению ФРС США чуть более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы справиться с инфляцией и не допустить второй волны ее роста в будущем. А это, в свою очередь, негативный момент для акций".

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