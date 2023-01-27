Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2400-2500п в ближайшие месяцы или даже недели - "Открытие Инвестиции"

Существуют технические и фундаментальные предпосылки для роста индекса Мосбиржи к 2400-2500 пунктам в ближайшие месяцы или даже недели, считают аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".

"Индекс Мосбиржи находится в 200-пунктовом диапазоне уже четырнадцатую неделю подряд. Подобные затяжные периоды консолидации - не самое интересное время для инвесторов, однако они необходимы для того, чтобы создать предпосылки для последующего мощного направленного движения. Мы видим технические и фундаментальные предпосылки для роста индекса Мосбиржи в область 2400-2500 пунктов в ближайшие месяцы или даже недели", - указывают эксперты "Открытие Research".

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