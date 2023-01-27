"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора одной из крупнейших международных платежных систем Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью $422,4 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, на фоне неплохого финансового отчета эмитента за IV квартал 2022 года, отразившего сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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