"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $371 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Несмотря на влияние макроэкономических и валютных факторов в 2023 финансовом году, компания по-прежнему ориентируется на долгосрочный рост и инвестирует в ИИ и облачные технологии. Microsoft не застрахована от негативных макрофакторов (проблемы с комплектующими для ПК, сбои в цепочке поставок или спад на рынке цифровой рекламы), однако обладает примерно таким же диверсифицированным и сильным портфелем активов, как и любой другой представитель техсектора, и даже может заинтересовать инвесторов, ищущих качественную "тихую гавань", где можно переждать нестабильные времена. Акции эмитента пострадали от распродаж в секторе за последний год и торгуются ниже исторических мультипликаторов и среднего по аналогам. Microsoft также одна из немногих покрываемых нами компаний, которая стабильно выплачивает дивиденды", - указывают эксперты.

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