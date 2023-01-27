"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $135,9 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 22,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После рассмотрения квартальной отчетности эмитента у нас не возникло опасений по поводу перспектив Abbott в 2023 году. Ситуация с перебоями поставок молочной смеси не выглядит критичной, при этом у компании есть перспективные новые запуски продуктов в сфере медтехники. С учетом этого мы сохраняем параметры инвестиционной идеи без изменения", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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