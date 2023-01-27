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27 января 2023 года 11:44
ПСБ рекомендует покупать бумаги Fix Price
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют инвесторам покупать бумаги (GDR) Fix Price, сообщается в обзоре. "Результаты компании за 4К22 оцениваем как позитивные. Бизнес-модель предприятия хорошо соответствует текущему потреблению населения, при этом эмитент активно развивает свою сеть не только в России, но и в СНГ, а также планирует выход на рынок ОАЭ. Намек на возвращение к выплате дивидендов будет выступать катализатором роста бумаг Fix Price без учета ожидаемого роста финансовых показателей в 2023 году", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-АНАЛИТИКА
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