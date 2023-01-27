Акции Магнита - идея для краткосрочной покупки - "Мои Инвестиции"

Акции "Магнита" в настоящее время привлекательны для краткосрочной покупки, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена акций "Магнита" поднялась выше своей 50-дневной средней. Индикатор относительно силы (RSI) указывает на выход акций из зоны перепроданности. В совокупности это говорит о том, что возможно продолжение роста котировок бумаг эмитента (особенно с учетом новостей, повышающих вероятность выплаты дивидендов), - пишут эксперты в комментарии. - Нам нравится "Магнит" как идея для краткосрочной покупки, несмотря на потенциальное ухудшение операционных показателей в последнем квартале. Полагаем, что тенденции, отраженные в результатах X5 Retail Group и Fix Price, будут характерны и для "Магнита".

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