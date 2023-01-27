Котировки нефти могут подняться до $88/барр. в пятницу - SberCIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $88 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Участники рынка опасаются, что с вступлением в силу (с 5 февраля) эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России на европейском рынке дизельного топлива может образоваться дефицит. Пока Россия обеспечивает 40% импортируемого в ЕС дизеля", - отмечают эксперты в комментарии.

Котировки ОФЗ в пятницу могут стабилизироваться около уровней четверга, полагают в инвестбанке.

Также аналитики SberCIB считают, что отметка 69 руб./$1 соответствует краткосрочному равновесному значению рубля и в пятницу он останется вблизи этого уровня.

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