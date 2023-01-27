Цена нефти может протестировать снизу вверх уровень $90/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут протестировать снизу вверх уровень $90 за баррель в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы котировки нефти марки Brent тяготеют к умеренному росту - последний день выходных в КНР, и инвесторы вновь начинают закладываться на активизацию спроса в Поднебесной. Мы рассчитываем, что фактор КНР позволит цене нефти протестировать отметку $90 за баррель, несмотря на обилие важных для общерыночных настроений событий следующей недели, включающих в себя как заседания ФРС США (среда) и ЕЦБ (четверг), так и страновые PMI и отчетность лидеров hi-tech", - отмечает эксперт в комментарии.

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