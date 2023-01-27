Вероятен умеренный рост цен ОФЗ на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятен умеренный рост цен рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Среди позитивных драйверов видим восстановительный рост цен на нефть, а также профицит ликвидности в банковском секторе и низкие ставки на рынке межбанковского кредитования", - указывает эксперт в комментарии.

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