"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям General Electric Co. с прогнозной стоимостью на уровне $84,2 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мировая авиаотрасль продолжает восстанавливать объемы пассажирских перевозок на фоне снятия ковидных ограничений и реализации отложенного спроса на путешествия, поэтому авиакомпании заинтересованы в обновлении своих воздушных парков, что способствует росту спроса на гражданские самолеты и двигатели. GE Aerospace предлагает самые мощные в истории двигатели, которые при этом совместимы с любым экологически одобренным авиационным топливом. Мы делаем ставку на то, что вследствие реорганизации бизнеса драйвером роста акций General Electric в долгосрочной перспективе будет усиление эффективности ключевого направления деятельности в сфере авиации", - пишет эксперт Наталия Пырьева.

General Electric Co. - американский промышленный конгломерат, который имеет прочные позиции в сферах энергетики, здравоохранения, возобновляемых источников энергии и авиации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.