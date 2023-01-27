Вероятно продолжение консолидации курса рубля около 69 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно продолжение консолидации пары доллар/рубль около уровня 69 руб./$1 в ближайшей перспективе , считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Амплитуда колебаний на валютном рынке с середины января резко снизилась. Курс пары USD/RUB находится около 69 руб./$1. Вероятно, в ближайшей перспективе эта консолидация продолжится. А вот в паре CNY/RUB волатильность выше. В последние пару сессий юань выглядит сильнее всех остальных валют. В паре с рублем курс может подняться к 10,35-10,5", - указывает аналитик в обзоре.

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