Возможен рост индекса Мосбиржи в пятницу утром - БКС Экспресс

Возможен рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Внешний фон с утра в пятницу умеренно позитивный и скорее располагает к подъему индекса Мосбиржи, чем к продолжению консолидации. Техническая картина по нему пока стабильна. Позитивный сигнал появится при закреплении выше 2190-2200 пунктов. Тогда цели сместятся в сторону 2250 пунктов. Ухудшение рыночного сентимента и ускорение распродаж может произойти в случае спуска котировок ниже 2145-2155 пунктов, но с утра предпосылок к реализации такого сценария не наблюдаем", - пишет аналитик в комментарии.

Также Карпунин обращает внимание, что на российском рынке фокус участников в настоящее время сосредоточен на втором и третьем эшелонах. "Ликвидность трейдеров перетекает туда, тогда как исторически наиболее популярные "голубые фишки" в последнее время преимущественно показывают боковую динамику", - отмечает он.

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