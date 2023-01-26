"БКС МИ" повысил целевую цену акций Halliburton до $47

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Halliburton Co. с $45 до $47 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании в свете сильных фундаментальных характеристик нефтегазового рынка и роста инвестпрограмм компаний в сегменте разведки и добычи, говорится в комментарии аналитиков.

"Halliburton 24 января отчиталась за 4К22. Скорректированная чистая прибыль от продолжающихся операций составила $656 млн, или $0,72 на разводненную акцию, против $320 млн, или $0,36 на акцию, в 4К21. Менеджмент объявил о повышении квартального дивиденда на 33% до $0,16/акц., или $0,64 за год, с доходностью 1,6%", - отмечают эксперты.

Они повышают прогноз EPS на 2023г до $2,95 с $2,82, исходя из более высоких, чем ожидалось, результатов за 4К22, а также прогнозируемого роста операционной рентабельности.

По ожиданиям стратегов "БКС МИ", в 2023г капрасходы международных клиентов увеличатся почти на 15%, сопоставимый рост инвестпрограмм проектов добычи на суше возможен в Северной Америке в условиях повышенных цен на нефть, низких запасов и слабого роста предложения в отрасли. Аналитики прогнозируют высокий свободный денежный поток в 2023-24гг и позитивно оценивают возобновление обратного выкупа и недавнее повышение дивидендов на 33%.

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