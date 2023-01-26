"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций AT&T до "держать"

Аналитики "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций AT&T Inc. с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с $19,8 до $20,5 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американская телекоммуникационная компания AT&T 25 января опубликовала позитивные результаты за 4К22, - пишут эксперты. - Выручка компании составила $31,3 млрд. Прибыль на акцию (EPS) не по GAAP составила $0,61 (+9% г/г), что на 7% лучше ожиданий. Свободный денежный поток (FCF) составил $6,1 млрд (+15% г/г) - на 5% лучше прогнозов. Особенно внушает оптимизм ориентир на 2023г - менеджмент ожидает, что FCF будет на $2 млрд выше, чем в 2022г, при этом капзатраты прогнозируются на текущем уровне ($24 млрд). Развертывание оптоволокна должно способствовать росту выручки сегментов широкополосной связи даже в условиях сокращения числа клиентов".

Аналитики "БКС МИ" отмечают, что относительно высокая долговая нагрузка компании (чистый долг/EBITDA 3x) может препятствовать росту акций.

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