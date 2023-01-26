"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 508 руб. за штуку на фоне опубликованных операционных результатов компании за 4К22, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои операционные результаты за IV кв. 2022г. Они оказались слабее, чем мы ожидали. Рост выручки и сопоставимых продаж значительно замедлился относительно предыдущего отчетного периода на фоне снижения темпов инфляции и сложной макроэкономической ситуации в странах присутствия. Заметный негативный эффект также оказало укрепление рубля, из-за которого дополнительно ухудшились результаты подразделений в Казахстане и Беларуси. Число открытых магазинов за 2022г немного превысило плановый показатель, что уже было известно из опубликованных ранее материалов", - пишет эксперт.

Менеджмент Fix Price сообщил, что ведет работу для возобновления дивидендных выплат в будущем с учетом действующих ограничений. Конкретики о сроках и инструментах в релизе не сообщили. "Компания также приняла решение запустить долгосрочную программу мотивации, основные расходы по которой должны быть понесены в 2023-2025гг, - подчеркивает аналитик. - Для выполнения обязательств в рамках программы компания может использовать казначейские ГДР или реализовать обратный выкуп ГДР с рынка".

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