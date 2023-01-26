Перспективы котировок акций Аэрофлота нейтральны - "Открытие Инвестиции"

Перспективы котировок акций "Аэрофлота" нейтральны, считают аналитики Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research".

"Рост цены акций эмитента в январе обусловлен рядом позитивных новостей. Авиаперевозчик выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300 (выкупленные борты находились в лизинге от ирландской лизинговой компании с 2013-2014 гг.). Также драйвером роста акций стали новости о господдержке. Тем не менее очевидного инвестиционного тезиса в "Аэрофлоте" мы не видим. Схема с допэмиссиями в акциях компании уже обкатана. Выпуск дополнительных акций размывает доли действующих акционеров. Последняя допэмиссия проводилась летом 2022 году, но мы держим в уме риск того, что очередную мы можем увидеть и в текущем году", - пишут аналитики в комментарии.

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