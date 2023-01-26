Китайский фондовый рынок может показать позитивную динамику в 2023г - Freedom Finance Global

Китайский фондовый рынок может показать позитивную динамику в текущем году, возможен подъем индекса Hang Seng до 28000 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы подтверждаем свои ожидания того, что в текущем году китайский фондовый рынок может показать позитивную динамику на фоне отмены большинства антиковидных ограничений и смягчения условий кредитования для девелоперов. Все эти меры приведут к расширению промышленного производства, усилению потребительского спроса, а также увеличению объемов розничных продаж, что в итоге позитивно скажется на финансовых результатах китайских корпораций и банков, - пишет эксперт в обзоре. - В течение 2023 года ожидаем рост основного индекса гонконгской биржи Hang Seng до 28000 пунктов (+24%)".

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