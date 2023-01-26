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26 января 2023 года 15:50
Возможна умеренно позитивная динамика S&P 500 в четверг - Freedom Finance Global
Возможна умеренно позитивная динамика индекса S&P 500 в течение торговой сессии в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 в среду тестировал 200-дневную скользящую среднюю, но закрепиться выше 4000 пунктов ему не удалось. RSI остается вблизи зоны перекупленности, MACD отражает паритет "быков" и "медведей". Утренние фьючерсы закладывали умеренно позитивную динамику фондовых индексов в предстоящую сессию. В случае если бенчмарку удастся продолжить движение выше верхней границы нисходящего канала, тренд может измениться в пользу краткосрочного роста котировок", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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