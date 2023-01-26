"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Boeing с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Boeing Co. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 10,64%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 25 января компания опубликовала слабый отчет и заявила о более низких темпах производства самолетов 787. Кроме того, вместо ожидаемой прибыли на акцию в размере $0,2 получился убыток -$1,75 на акцию, что существенно хуже прогнозов.

"С точки зрения технического анализа локальная восходящая тенденция замедлилась. Образование разворотной фигуры "Голова и плечи" говорит о возможной коррекции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $225 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают эксперты "Финама".

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго.

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