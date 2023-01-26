Акции Tesla обладают потенциалом роста в долгосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции Tesla Inc. обладают потенциалом роста в долгосрочной перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

Эксперт подтверждает рекомендацию для акций компании на уровне "покупать" и целевую цену - $190 за штуку.

"25 января крупнейший американский производитель электромобилей Tesla отчитался за четвертый квартал прошлого года. Объемы продаж оказались немного выше ожиданий аналитиков, прибыль установила новый рекорд. В текущем году Tesla сосредоточится на продажах уже известных моделей, а массовое производство пикапа Cybertruck, которого ожидают уже несколько лет, снова отложено до следующего года", - пишет Поздняков.

Аналитик подчеркивает, что развитие автомобильного сегмента Tesla замедляется, хотя операционные показатели по-прежнему демонстрируют уверенный рост. "Вероятно, сдержанные прогнозы менеджмента на текущий год будут восприняты инвесторами негативно, но с учетом текущих ценовых уровней у бумаг компании остается потенциал роста в долгосрочной перспективе", - допускает стратег инвесткомпании.

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