"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 8560 руб. за штуку", открытую 16 января 2022 года, в связи с преодолением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 10 торговых дней составила 6,5%", - констатирует аналитик Дмитрий Баженов.

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