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26 января 2023 года 13:16
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Lam Research
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Lam Research с целевой ценой $433 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Компания Lam Research показала неплохие финансовые результаты за II квартал 2023 финансового года. Однако негативным фоном стали неутешительные прогнозы менеджмента на 2023г. В первую очередь они касались перспектив продаж на китайский рынок. Негатива добавило и то, что крупные производители полупроводников продолжают корректировать свои CapEx бюджеты на фоне падения спроса на конечную продукцию. Наконец, серьезным негативом стало то, что Lam планирует сократить около 1,3 тыс. сотрудников из своего штата в 19,2 тыс. человек (7%) с января по июнь текущего года с целью оптимизации расходной части годового бюджета", - пишет эксперт. На фоне столь неутешительных прогнозов реакция рынка стало ожидаемо негативной, и акции Lam снижаются в пределах 4% на премаркете 26 января, констатирует Ковалев. При этом аналитик считает, что падение котировок может усугубиться в ближайшие дни. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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