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26 января 2023 года 12:54
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку в феврале на уровне 7,5% - "БКС МИ"
ЦБР, скорее всего, сохранит ключевую ставку в феврале на уровне 7,5% годовых, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Инфляция составила 0,14% н/н за неделю, закончившуюся 23 января, следует из данных Росстата. Таким образом, рост цен с начала месяца составил 0,53%, - констатирует эксперт. - Низкая инфляция как признак слабого спроса. На данный момент дезинфляционные факторы, по всей видимости, превалируют над инфляционными, поскольку непродовольственная инфляция практически не изменилась. Косвенно это подтверждает наше мнение, что сдержанное потребление остается главным фактором, сдерживающим рост цен. Согласно нашим оценкам, инфляция в январе составит порядка 0,65% м/м, что предполагает годовой показатель на уровне 11,6% г/г". Однако в марте потребительская инфляция, вероятно, окажется ниже целевого уровня ЦБ (4% г/г), а в апреле может опуститься ниже 3% из-за статистического эффекта базы, допускает Лаврова. Аналитик, тем не менее, не ожидает, что регулятор изменит ставку в феврале. Введение санкций может привести к снижению экспортных потоков, а значит, к дальнейшему ослаблению рубля, что приведет к ускорению роста цен, полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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