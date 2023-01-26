Hang Seng может вырасти до 22800п в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng может подняться к уровню 22800 пунктов в ближайшие торговые дни, полагает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг демонстрирует рост на фоне постепенного восстановления потребительской активности за время праздничных выходных в КНР. Техническая картина сигнализирует о перекупленности, и любые попытки индекса уйти еще выше будут ее усиливать. Вероятно, что котировки смогут дорасти до 22800 пунктов в течение ближайших торговых сессий, откуда и начнут назревшую коррекцию", - указывает аналитик в комментарии.

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