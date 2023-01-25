Котировки акций Union Pacific сохраняют потенциал роста - Инвестбанк Синара

Котировки акций Union Pacific Corp. сохраняют потенциал роста, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Из-за задержанных по причине нехватки рабочей силы поставок и зимнего шторма, нанесшего ущерб грузовым перевозкам в США, в 4К22 чистая прибыль Union Pacific в расчете на акцию оказалась на 3,6% ниже ожиданий рынка - $2,67 против $2,77 соответственно. Мы считаем, что ситуация носила временный характер, и по-прежнему ставим на рост котировок бумаг компании", - говорится в комментарии экспертов.

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