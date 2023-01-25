"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $219,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 30,4% от текущего уровня, после рассмотрения отчетности гиганта сектора здравоохранения за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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