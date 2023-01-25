"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Северстали" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,95%, стоп-приказ: 930 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Споры с ФАС продолжаются, и пока что компании (совместно с "НЛМК" и "ММК") не удалось добиться мирного урегулирования. Кроме того, дефицит бюджета активно восполняют за счет НДПИ, что потенциально может повысить нагрузку эмитента с точки зрения уплаты налогов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция подошла к концу. На это указывают разворотная фигура "двойная вершина" и пробой линии поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Компания состоит из дивизионов "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс".

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