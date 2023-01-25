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25 января 2023 года 15:42
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции NXP Semiconductors на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент опубликует отчетность за IV квартал 2022 года во вторник, 31 января. Ожидаем, что компания покажет ускорение темпов роста выручки в сегменте чипов для автомобилей (на который приходится примерно 50% выручки) на фоне восстановления цепей поставок электрокомпонентов. Ждем, что NXP Semiconductors объявит о повышении цен для автопроизводителей и повысит прогноз по операционной прибыли на следующий квартал", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: НИДЕРЛАНДЫ-NXP/SEMICONDUCTORS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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.25 января 2023 года 14:42
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.25 января 2023 года 14:20
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