Акции Селигдара интересны при сохранении оптимизма в отрасли - "Велес Капитал"

Акции "Селигдара" представляют интерес для инвесторов в случае сохранения оптимизма в отрасли, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки бумаг "Селигдара" повышались в рамках общего оптимизма в отрасли, хотя рост цен на золото застопорился у $1950 за тройскую унцию. Компания ранее сообщила, что в 2022 году поставила новый рекорд по производству золота (выше 7,5 тонн против 7,2 тонн в 2021 году). Дата публикации более полных результатов за конец 2022 года пока не определена, - отмечает эксперт. - С технической точки зрения акции эмитента, как и других золотодобытчиков, смотрятся достаточно уверенно и в среду обновили пик с августа 2022 года (49,16 руб.) при позитивных сигналах дневного графика и некоторой краткосрочной перекупленности. Держать среднесрочные "длинные" позиции по "Селигдару" имеет смысл выше поддержки 45,80 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с расчетом на развитие роста как минимум в район 50-52 руб. В случае коррекции цен на золото бумаги могут продвинуться ближе к указанной поддержке".

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