"Тинькофф Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций Polymetal, поскольку крупнейший российский сегмент продолжает оставаться под западными санкциями, а сохранение крепкого рубля оказывает давление на прибыльность компании, говорится в комментарии инвестбанка.

Российская горнорудная компания представила результаты за IV квартал и весь 2022г.

"После крайне слабых результатов по итогам 1П22 Polymetal продемонстрировал восстановление во втором полугодии, - пишет эксперт Алдар Цыбиков. - Это позволило выполнить цели на весь год: объемы продаж золота в физическом эквиваленте компенсировали провал первого полугодия (-23% в 1П22 vs. -0,7% в 2022г), цены на золото также начали расти в конце года, в итоге выручка в долларовом выражении снизилась лишь на 3%. Однако компания несет большие расходы в рублях, и укрепление рубля оказало давление на прибыльность компании. Негативный валютный эффект заметен и в чистом долге: рост на 45% обоснован не только новыми заимствованиями, но и укреплением рубля".

Также важным моментом пресс-релиза компании, на взгляд Цыбикова, стало то, что компания продолжает рассматривать разделение российских и казахстанских активов, однако существенного прогресса здесь пока нет. По итогам 2022г самый сильный рост производства показали именно два казахстанских месторождения - Кызыл и Варваринское.

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