Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Polymetal

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Polymetal, сообщается в материале инвестбанка.

"Операционные результаты Polymetal за 4К22 мы оцениваем как сильные, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Кроме того, компания подтвердила выполнение годового производственного плана в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. В 4К22 объем реализации золота увеличился на 17% г/г до 560 тыс. Чистый долг за квартал сократился на 14%, до ~$2,4 млрд. Из-за снижения средней цены реализации золота выручка за весь 2022г составила $2,8 млрд (-3% г/г)".

По мнению эксперта, самое важное, что в пресс-релизе компания обрисовала возможное изменение регистрации материнской структуры и переезд в Международный финансовый центр "Астана", где работает биржа AIX. Туда может быть перенесен первичный листинг акций Polymetal, где обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN.

"Мы считаем новость позитивной для акций Polymetal, так как перерегистрация компании в Казахстане устранит риски продажи (выделения) ее российских активов и позволит ей возобновить выплату дивидендов по бумагам, которые торгуются на Московской Бирже, - отмечает Смолин. - Мы подтверждаем свою позитивную оценку эмитента".

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