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25 января 2023 года 12:00
ЦБ РФ может понизить ставку до 6% к середине 2023г - Альфа-банк
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 6% годовых к середине 2023г, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева. "Как сообщают российские СМИ, правительство обеспокоено уровнем инфляции, которая находится ниже ожиданий и в конце года может оказаться ниже целевого показателя на 2023г - по прогнозу Минэко, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5% г/г, а прогнозный диапазон ЦБ РФ - 5-7% г/г, - отмечается в комментарии. - Ключевой причиной этого является низкий спрос. Мы разделяем это мнение. Потребительский спрос остается слабым и восстанавливается медленно. В ситуации высокой неопределенности население предпочитает сберегательную модель, что подтверждают данные по обороту розничной торговли". По мнению экспертов, произошедший рост оттока населения в 2022г будет оказывать понижательное давление на спрос. В целом, аналитики банка ожидают, что потребительский спрос сохранится вялым на протяжении 2023г, и в противовес консенсус-прогнозу рынка они не исключают, что из-за этого ЦБ РФ может продолжить монетарное смягчение - ключевая ставка может опуститься до 6,0% к середине 2023г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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