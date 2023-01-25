"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $168,9 за штуку на сентябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Бумаги производителя микросхем NVIDIA выросли в стоимости за первые три недели года почти на 22%, что оказалось лучшим результатом среди компаний S&P 500, констатирует заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов. "Рост связан с общим улучшением конъюнктуры на американском фондовом рынке, обусловленным ожиданиями замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Как известно, технологические акции особенно чувствительны к динамике процентных ставок, а бумаги NVIDIA к тому же сильно подешевели в 2022 году. Поэтому им и удалось показать столь впечатляющий опережающий рост, хотя он, на мой взгляд, выглядит неустойчивым, учитывая сохраняющиеся значительные риски для рынка и полупроводниковой отрасли. Успеху компании способствовала также шумиха вокруг чат-бота, выпущенного OpenAI в конце 2022 года. Правда, пока этот фактор, на мой взгляд, скорее носит спекулятивный характер, о его перспективах сейчас сложно судить", - отмечает он в комментарии.

Предстоящие несколько кварталов, вероятно, будут сложными для NVIDIA, как и для всей полупроводниковой отрасли, переживающей в настоящее время циклическое замедление на фоне резко возросшей глобальной макроэкономической неопределенности и других рисков, указывает эксперт инвесткомпании.

"Дополнительное давление на финпоказатели эмитента будет оказывать введенный в США запрет на поставки американскими компаниями ряда категорий чипов в Китай. В то же время долгосрочные перспективы отрасли, на мой взгляд, выглядят неплохо. Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, будет продолжаться, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. В связи с этим я считаю, что прогнозы, согласно которым глобальный рынок полупроводников достигнет $1 трлн к концу десятилетия (против ожидаемых $633 млрд по итогам 2022 года), по-прежнему остаются актуальными", - пишет Додонов. - NVIDIA занимает прочные позиции в тех сегментах, которые, как ожидается, будут показывать опережающий рост в ближайшие годы, и я продолжаю с оптимизмом смотреть на будущее компании. В то же время, на мой взгляд, указанные факторы уже отражены в цене акций эмитента, которые продолжают торговаться с очень высокими даже по меркам технологического сектора мультипликаторами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.