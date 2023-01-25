"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Incyte до $109

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Incyte Corp. со $103 до $109 за штуку на горизонте года из-за улучшения прогнозов операционных показателей компании, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Incyte остается интересной историей стоимости в секторе биотехнологий с высоким свободным денежным потоком (средняя рентабельность FCF в 2022 году - 26%) и хорошим запасом денежных средств на счетах (около $3 млрд). Мы отмечаем высокую вероятность, что у компании получится расширить патентную защиту Jakafi (заканчивается в 2028 году, при этом лекарство дает более 80% совокупной выручки), что не учтено в текущей цене акций, - пишут эксперты в комментарии. - Также ожидаем, что эмитент получит одобрение по более комфортной форме приема этого препарата (март 2023 года), а также Opzelura (для лечения витилиго) в Европе (I полугодие 2023 года).

Обращают внимание аналитики "БКС МИ" и на возможные риски: концентрация выручки на препарате Jakafi; провал разработки новых препаратов; реформа в сфере здравоохранения США.

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