Размещение новых бондов РусГидро, скорее всего, пройдет с доходностью 9,2-9,3% годовых - Инвестбанк Синара

Размещение нового выпуска облигаций "РусГидро" серии БО-П09 со сроком обращения 3 года, скорее всего, пройдет с доходностью 9,2-9,3% годовых, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"РусГидро" 27 января планирует открыть книгу заявок по облигациям серии БО-П09 объемом 15 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 года, ориентир доходности - КБД на сроке 3 года + 120 б. п. Размещенные в ноябре прошлого года облигации "РусГидро" с погашением в ноябре 2025г сейчас торгуются с доходностью около 9,1% годовых (премия к ОФЗ порядка 80 б. п.). Размещение облигаций ДОМ.РФ 24 января показало, что на бумаги качественных эмитентов сохраняется высокий спрос, поэтому считаем, что заявленный ориентир по новым бумагам "РусГидро" будет сокращен до уровня вторичного рынка, и размещение пройдет с доходностью 9,2-9,3% годовых", - пишет эксперт.

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