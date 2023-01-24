Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив X5 Retail Group.

"CEO X5 в декабре 2022 года заявлял о планах по росту выручки - не менее чем на 20% г/г в текущем году. Считаем ожидания компании чересчур амбициозными на данный момент (после роста на 18,3% г/г в 2022 году с учетом повышенных уровней инфляции). Наш прогноз - увеличение выручки на 13-14% г/г по итогам года. Акции эмитента торгуются с "EV/EBITDA 2023" на уровне 3,0 (15% дисконт к "Магниту"). Сохраняем нейтральный взгляд на продуктовый ритейл", - указывают эксперты в комментарии.

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