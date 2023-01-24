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24 января 2023 года 12:02
S&P 500 может вырасти до 4100п в ближайшее время - БКС Экспресс
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 4100 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Американские индексы акций в понедельник обновили максимумы 2023 года и сделали очередную попытку прорыва глобального нисходящего тренда длиною в год (закрытие дня - 4020 пунктов, а актуальный утренний фьючерс в среду - выше 4030 пунктов). Фондовые "медведи" еще вернутся, но именно сейчас "быки" могут "подкинуть" рынок повыше. У игроков на повышение открывается локальный потенциал подъема вплоть до сопротивления 4100 пунктов, а это плюс 2% от текущих уровней по индексу S&P 500. Самые волатильные бумаги по процентам в моменте способны "прыгнуть" еще выше. Видимо, там рынок акций и встретит вердикт ФРС США по ключевой ставке 1 февраля", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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