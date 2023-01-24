Доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п. во вторник - ПСБ

Перед недельными аукционами Минфина доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п., полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI по итогам торгов в понедельник снизился на 0,15%, - отмечает эксперт. - Доходность ОФЗ по всей кривой сместилась вверх в среднем на 3 б.п. Восстановительный рост нефтяных цен в последние дни пока не отразился на котировках ОФЗ. Давление на рынок рублевых облигаций оказывают ожидания роста предложения "классических" ОФЗ для финансирования дефицита бюджета. Также сказывается рост доходности облигаций на глобальном рынке. Вчера доходность UST-2 поднялась до 4,21% (+7 б.п.), UST-10 - до 3,52% (+4 б.п.). Во вторник, перед недельными аукционами Минфина, доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п.".

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