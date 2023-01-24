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24 января 2023 года 10:34
Доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п. во вторник - ПСБ
Перед недельными аукционами Минфина доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п., полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Индекс цен гособлигаций RGBI по итогам торгов в понедельник снизился на 0,15%, - отмечает эксперт. - Доходность ОФЗ по всей кривой сместилась вверх в среднем на 3 б.п. Восстановительный рост нефтяных цен в последние дни пока не отразился на котировках ОФЗ. Давление на рынок рублевых облигаций оказывают ожидания роста предложения "классических" ОФЗ для финансирования дефицита бюджета. Также сказывается рост доходности облигаций на глобальном рынке. Вчера доходность UST-2 поднялась до 4,21% (+7 б.п.), UST-10 - до 3,52% (+4 б.п.). Во вторник, перед недельными аукционами Минфина, доходность длинных ОФЗ может вырасти еще на 3-10 б.п.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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