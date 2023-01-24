Рубль, скорее всего, будет торговаться во вторник у отметки 69 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться во вторник у отметки 69 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" четвертый день подряд снижалась, откатившись к $705 млн, что является минимумом с апреля 2022г, - констатирует эксперт. - На рынке образовался паритет между валютным спросом и предложением. Участники торгов ожидают окончания основных налоговых выплат экспортерами, а также скорого введения потолка цен на отечественные нефтепродукты. Стоит заметить, что отчасти снижение торговой активности на рынке обусловлено "длинными" праздниками в Китае. На утро вторника доллар торгуется без внятной динамики. Мы полагаем, что ожидать заметных изменений на валютном рынке не стоит, и пара доллар-рубль продолжит проторговывать отметку 69 руб./$1".

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